Türkiye cari dengede 5,4 milyar dolar fazla verdi

Türkiye, cari dengede tarihi bir başarıya imza attı. Merkez Bankası'nın verilerine göre; Temmuz'da 1 milyar 705 milyon dolar fazla veren cari denge, Ağustos'ta da 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık açık 18 milyar 282 milyon dolara indi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu. Yıllık verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62.6 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.
1 MİLYAR $ YATIRIM
Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü. Doğrudan yatırımlar 12 aylıkta 6.5 milyar dolarla 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.
KAZANIMLAR KALICI OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bakanlığımız tahminlerine göre Eylül'de cari işlemler dengesinde 1 milyar dolar civarında fazla verilmesi beklenmektedir.