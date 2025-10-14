Türkiye cari dengede 5,4 milyar dolar fazla verdi

Türkiye, cari dengede tarihi bir başarıya imza attı. Merkez Bankası'nın verilerine göre; Temmuz'da 1 milyar 705 milyon dolar fazla veren cari denge, Ağustos'ta da 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık açık 18 milyar 282 milyon dolara indi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu. Yıllık verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62.6 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.



1 MİLYAR $ YATIRIM

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü. Doğrudan yatırımlar 12 aylıkta 6.5 milyar dolarla 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.