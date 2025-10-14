Türkiye 2026’da 5G’ye geçiyor

5G teknolojisinin frekans ihalesi 16 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 90 milyar lira olarak belirlendi. İhalenin ardından, 2026 Nisan ayında Türkiye, 5G ile tanışacak. Cihazları ve SIM kartları 5G teknolojisine uygun olan ve 4.5G hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcut tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla, ek bir ücret ödemeden 5G hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

AA



5G mevcutta kullanılan 4.5G'ye göre 10 kat daha hızlı internete kavuşulmasını sağlayacak. İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, bir filmi saniyeler içerisinde indirme imkanı sunacak. Yani 4.5G ile bir saatte inen yüksek kalitede bir film 5G ile 6 saniyede indirilebilecek.

5G teknolojisinin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak" dedi.