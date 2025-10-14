PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye 2026’da 5G’ye geçiyor

Türkiye, dijital dönüşümde yeni bir döneme giriyor. 16 Ekim Perşembe günü yapılacak 90 milyar lira değerindeki 5G frekans ihalesinin ardından, 2026 Nisan ayında 5G hizmeti kullanıma sunulacak.

Giriş Tarihi:
Türkiye 2026’da 5G’ye geçiyor

5G teknolojisinin frekans ihalesi 16 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 90 milyar lira olarak belirlendi. İhalenin ardından, 2026 Nisan ayında Türkiye, 5G ile tanışacak. Cihazları ve SIM kartları 5G teknolojisine uygun olan ve 4.5G hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcut tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla, ek bir ücret ödemeden 5G hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

AAAA

5G mevcutta kullanılan 4.5G'ye göre 10 kat daha hızlı internete kavuşulmasını sağlayacak. İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, bir filmi saniyeler içerisinde indirme imkanı sunacak. Yani 4.5G ile bir saatte inen yüksek kalitede bir film 5G ile 6 saniyede indirilebilecek.
5G teknolojisinin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...