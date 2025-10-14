PODCAST CANLI YAYIN

Peşinatsız, faizsiz, ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı

Emlak Konut GYO’nun hayata geçirdiği Yeni Yuvam Modeli’yle, ev sahibi olmak isteyenler faizsiz, peşinatsız ve teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabilecek.

Giriş Tarihi:
Peşinatsız, faizsiz, ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı

Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Yeni Yuvam Modeli'nde, ev almak isteyenlere kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkanı sunuyor.

AAAA

MODELE 23 PROJE DAHİL
Model, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde uygulanıyor. Bu modelde;
Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

AAAA

1. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" nasıl işliyor?
Vatandaşlar, Emlak Konut'a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor.
Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkânı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor.

AAAA

2. Ödeme planı nasıl belirlenir?
Ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur.
Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf
Finansmanı Şirketi'ne öder.

AAAA

3. Modelin güvencesi nedir?
Yeni Yuvam Modeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

AAAA

4. Banka kredilerinden farkı nedir?
Bu modelde, ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir.
Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkânı sunar.

AAAA

5. Diğer tasarruf finansman sistemlerinden farkı nedir?
Yeni Yuvam Modeli, vatandaşlara Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan doğrudan ev sahibi olma imkânı sunuyor. Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.

AAAA

6. Modelden kimler yararlanabiliyor?
Modele; kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.

AAAA

7. Katılım bedeli nedir ve nasıl ödenir?
Kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50'lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınır. Bu bedel, kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebilir.

AAAA

ÖRNEK ÖDEME PLANI
Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli kapsamında 6 milyon lira değerindeki bir daire için ödeme planı:
İLK 30 AY: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,
SON 30 AY: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Türk Telekom
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
Çağla Şıkel estetiği abarttı! Son halini görenler şoka uğradı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor