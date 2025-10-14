AA



2. Ödeme planı nasıl belirlenir?

Ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur.

Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf

Finansmanı Şirketi'ne öder.

3. Modelin güvencesi nedir?

Yeni Yuvam Modeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

4. Banka kredilerinden farkı nedir?

Bu modelde, ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir.

Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkânı sunar.

5. Diğer tasarruf finansman sistemlerinden farkı nedir?

Yeni Yuvam Modeli, vatandaşlara Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan doğrudan ev sahibi olma imkânı sunuyor. Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.