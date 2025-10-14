Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Yeni Yuvam Modeli'nde, ev almak isteyenlere kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkanı sunuyor.
MODELE 23 PROJE DAHİL
Model, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde uygulanıyor. Bu modelde;
Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.
1. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" nasıl işliyor?
Vatandaşlar, Emlak Konut'a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor.
Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkânı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor.