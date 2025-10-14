Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borçlanma ihtiyacı azalıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğine işaret ederek, "Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını azaltmakta, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürmektedir. Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışı odaklı bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.