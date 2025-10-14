PODCAST CANLI YAYIN

Bugün gram ve çeyrek altın alsam ne kadar? Alış satış altın fiyatları 14 EKİM 2025

Altın fiyatları 14 Ekim 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları güncel piyasa verilerine göre değişiyor. “Bugün yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusunun yanıtı altın alım satım yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde. İşte 14 Ekim 2025 birim birim güncel altın alış ve satış fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güncel altın tablosu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları güncel piyasa verilerine göre değişiyor. İşte 14 Ekim 2025 birim birim güncel altın alış ve satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DOLAR - EURO KURU

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Gram Altın (TL/GR) 5.542,56 TL 5.543,43 TL
22 Ayar Bilezik 5.172,27 TL 5.220,63 TL
Altın (ONS) 4.099,60 $ 4.100,40 $
Altın ($/kg) 131.868,00 $ 131.888,00 $
Altın (Euro/kg) 152.875,00 € 152.899,00 €
Cumhuriyet Altını 36.915,00 TL 37.340,00 TL
Yarım Altın 18.507,00 TL 18.745,00 TL
Çeyrek Altın 9.253,00 TL 9.370,00 TL
Reşat Altını 36.947,47 TL 37.372,95 TL
Kulplu Reşat Altını 36.949,69 TL 37.375,20 TL
22 Ayar Altın (TL/GR) 5.163,96 TL 5.411,30 TL
18 Ayar Altın (TL/GR) 4.046,07 TL 4.046,71 TL
14 Ayar Altın (TL/GR) 3.119,05 TL 4.216,15 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 90.577,90 TL 92.014,70

