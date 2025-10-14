Bugün gram ve çeyrek altın alsam ne kadar? Alış satış altın fiyatları 14 EKİM 2025

(Takvim foto arşiv)
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Gram Altın (TL/GR)
|5.542,56 TL
|5.543,43 TL
|22 Ayar Bilezik
|5.172,27 TL
|5.220,63 TL
|Altın (ONS)
|4.099,60 $
|4.100,40 $
|Altın ($/kg)
|131.868,00 $
|131.888,00 $
|Altın (Euro/kg)
|152.875,00 €
|152.899,00 €
|Cumhuriyet Altını
|36.915,00 TL
|37.340,00 TL
|Yarım Altın
|18.507,00 TL
|18.745,00 TL
|Çeyrek Altın
|9.253,00 TL
|9.370,00 TL
|Reşat Altını
|36.947,47 TL
|37.372,95 TL
|Kulplu Reşat Altını
|36.949,69 TL
|37.375,20 TL
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|5.163,96 TL
|5.411,30 TL
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|4.046,07 TL
|4.046,71 TL
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|3.119,05 TL
|4.216,15 TL
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|90.577,90 TL
|92.014,70