Türkiye'den ilk 9 ayda 9,3 milyar dolarlık otomobil ihracatı! İlk sırada Fransa var

Türkiye otomotiv sektörü, 2025'in ilk 9 ayında 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Ocak-eylül döneminde en çok binek otomobil ihracatı yapılan ilk üç ülke Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık oldu. En fazla binek otomobil gönderilen Fransa'ya ihracat, yüzde 7,3'lük artışla 1,5 milyar doları geçti.

Giriş Tarihi:
Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 80'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Ocak-eylül döneminde, 30 milyar 205 milyon 394 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 31 oldu.

FRANSA'YA 1,5 MİLYAR DOLARLIK BİNEK OTOMOBİL İHRACATI

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi.

Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa'ya ihracatını yüzde 7,35 artırarak 1 milyar 455 milyon 358 bin dolardan 1 milyar 562 milyon 263 bin dolara taşıdı.

Listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 894 milyon 375 bin dolardan 1 milyar 136 milyon 114 bin dolara çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1 milyar 133 milyon 410 bin dolardan 1 milyar 42 milyon 148 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Almanya'ya yüzde 22,5'lik yükselişle 955 milyon 518 bin, beşinci sıradaki İtalya'ya da yüzde 15'lik azalışla 917 milyon 847 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

SLOVENYA'YA YÜZDE 73'LÜK ARTIŞ

Altıncı sırada yer alan Slovenya'ya binek otomobil ihracatında 9 aylık dönemde yüzde 73 artış yaşandı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 385 milyon 10 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapılan Slovenya'ya bu yılın aynı döneminde 667 milyon 560 bin dolarlık ürün satıldı.

Polonya 601 milyon 362 bin dolarla yedinci, Belçika 389 milyon 119 bin dolarla sekizinci, Yunanistan 209 milyon 240 bin dolarla dokuzuncu ve Portekiz 207 milyon 180 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Ocak-eylül dönemindeki 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yüzde 82,6'sı yani 7 milyar 688 milyon 356 bin doları ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.

