Türkiye'den ilk 9 ayda 9,3 milyar dolarlık otomobil ihracatı! İlk sırada Fransa var

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 80'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Ocak-eylül döneminde, 30 milyar 205 milyon 394 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 31 oldu.

Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa'ya ihracatını yüzde 7,35 artırarak 1 milyar 455 milyon 358 bin dolardan 1 milyar 562 milyon 263 bin dolara taşıdı.

Listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 894 milyon 375 bin dolardan 1 milyar 136 milyon 114 bin dolara çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1 milyar 133 milyon 410 bin dolardan 1 milyar 42 milyon 148 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Almanya'ya yüzde 22,5'lik yükselişle 955 milyon 518 bin, beşinci sıradaki İtalya'ya da yüzde 15'lik azalışla 917 milyon 847 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.