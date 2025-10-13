Elektrik tarifesinde yeni döneme geçiliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranını güncellemeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim sınırının bu ayın sonuna kadar düşürülmesi, 2026'da devreye alınması planlanıyor. Değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kademeli sistemin Şubat ayı itibarıyla uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak" diye konuştu.

KİMLER MUAF?



Elektrikte kademe oranı düşürülüyor. Yeni düzenlemeyle belirlenecek elektrik tüketimi sınırını aşan aboneler, sübvansiyonlu fiyattan değil, gerçek fiyattan ödeme yapacak.

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, dernek ve vakıflar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.



