PODCAST CANLI YAYIN

Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor

İşçi annelerin süt izni ve ücretsiz izin, işçi babaların da doğum izni haklarının memurlarla eşitlenmesi gündemde. Memur annelerin doğum izninin ise 24 haftaya çıkarılması planlanıyor...

Giriş Tarihi:
Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babalara yönelik önemli düzenlemelere imza atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında süt izni ve ücretsiz izin farkları kaldırılacak. Ayrıca memur annelerin 16 hafta doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 gün olacak. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Aile bakanlıkları ile TBMM'den bazı milletvekillerinin birçok koldan yürüttüğü taslak çalışmalar, olgunlaştırıldıktan sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Yürütülen taslak çalışmalara ilişkin detaylar şöyle:

AAAA

DOĞUM İZNİ ARTIRILACAK MI?
Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasal çalışmada doğum izinlerine yönelik yeni bir düzenleme planlanıyor. Kadın memurların doğum izninin 24 haftaya çıkarılması gündemde. Buna göre; doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta izin kullanılabilecek.

AAAA

GÜNDE 3 SAAT TATİL
Süt izni konusunda hangi değişiklikler gündemde?
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor.
İşçi anneler ise bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor.
Çalışmaya göre, süt izni konusunda memur ve işçi arasındaki süre farkı kalkacak. İşçi anneler, memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek. Bundan böyle işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanacak.

AAAA

BABALARIN HAKKI 15 GÜNE ÇIKIYOR

Bu izin farkları babalar için de geçerli olacak mı? babalık izni uzayacak mı?

Babalık izni; özel sektörde çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel için 10 gün, kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için de 10 gün olarak uygulanıyor.
Çalışmaları yürütülen yasal düzenlemeye göre işçi babalar için uygulanan 5 günlük doğum izni süresi 10 güne çıkarılacak.
Böylece işçi ve memur babalar arasında doğum izni süresi eşitlenmiş olacak. Ancak hükümet kanadından çalışılan alternatifli bir çalışmaya göre de babalık izni işçi ve memurlar için de 10 günden 15 güne çıkarılıyor.

AAAA

KORUYUCU AİLELER DE 15 GÜN İZİN KULLANABİLECEK Mİ?
Üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura çocuğun teslim edildiği tarihten sonra ist ği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler de 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek.

AAAA

6 AYDAN 24 AYA UZAYACAK

Ücretsiz izin farkı da kalkacak mı?
Doğum yapan memurlara istekleri üzerine doğum sonrası 8 haftalık iznin bitim tarihinden itibaren 2 yıl ücretsiz izin verilmekte. İşçiler ise doğum sonrasında 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor.
Yapılan çalışmayla ücretsiz izin konusunda da işçi ve memur arasındaki fark kaldırılacak. Yeni düzenlemeye göre işçiler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor
Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler