Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babalara yönelik önemli düzenlemelere imza atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında süt izni ve ücretsiz izin farkları kaldırılacak. Ayrıca memur annelerin 16 hafta doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 gün olacak. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Aile bakanlıkları ile TBMM 'den bazı milletvekillerinin birçok koldan yürüttüğü taslak çalışmalar, olgunlaştırıldıktan sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Yürütülen taslak çalışmalara ilişkin detaylar şöyle:

DOĞUM İZNİ ARTIRILACAK MI?

Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasal çalışmada doğum izinlerine yönelik yeni bir düzenleme planlanıyor. Kadın memurların doğum izninin 24 haftaya çıkarılması gündemde. Buna göre; doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta izin kullanılabilecek.

GÜNDE 3 SAAT TATİL

Süt izni konusunda hangi değişiklikler gündemde?

Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor.

İşçi anneler ise bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor.

Çalışmaya göre, süt izni konusunda memur ve işçi arasındaki süre farkı kalkacak. İşçi anneler, memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek. Bundan böyle işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanacak.