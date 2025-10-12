PODCAST CANLI YAYIN

Sayıştay'dan işverene yıllık izin ayarı

Sayıştay’dan işverene, “Yıllık izin kullandırın” uyarısı geldi. Hak edilmiş dinlenme iznini kullandırmayan işverene, her işçi için idari para cezası verilecek

Sayıştay, yıllık izinler konusunda hem işveren hem de işçilerin hakları olduğunu belirterek, anayasal bir hak olan dinlenme hakkının zamanında kullandırılmaması halinde şirketlere işçi başına idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Sayıştay, Türkiye Ulusal Ajansı'na yönelik yaptığı denetimlerde tüm kamu idareleri ve aynı zamanda özel şirketlere yıllık izinler konusunda yol gösterici olacak tespit ve tavsiyelerde bulundu. Sayıştay, yaptığı denetimlerde işçilerin yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmaması nedeniyle yıllık izinlerin biriktiğini ve çalışanların yıllık izinlerini kullanmak yerine emekli olduklarında son ücretleri üzerinden karşılığını almayı tercih etmeleri sonucu işletmelere ek mali külfet oluşturduğunu tespit etti.

