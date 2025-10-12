PODCAST CANLI YAYIN

Restoranlar fiyat bilgisini paylaşacak

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karara göre; işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi. İşletmeler, fiyat bilgilerini Bakanlık’a gönderecek...

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan, kriterleri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlık'a aktaracak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yürütülen düzenleme, denetim ve yaptırımlara kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde, fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) artık zorunlu olarak düşüleceği vurgulandı. Böylece haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek, adil ticaret ilkesinin güçlendirilmiş olacağı belirtildi.

TÜKETİCİ KAREKODLA DA BAKABİLECEK
Açıklamada, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabileceği, tüketicilerin talebi halinde işletmelerin fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacağı bildirildi.

