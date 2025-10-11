Türk tarım ürünleri 180 ülkeye ihraç ediliyor

Türk tarım ürünleri, son yıllarda hem devlet teşvikleri hem de teknolojik yatırımlarla güç kazanarak ihracatta yeni bir ivme yakaladı. Artık yalnızca Avrupa ülkelerine değil, dünyanın en sıra dışı köşelerine de Türk zeytini, kuru meyvesi, bakliyatı ve süt ürünleri ulaşmaya başladı. Tarımda dijitalleşme, genç girişimcilerin sektöre adım atması ve ihracat odaklı üretim modeli sayesinde Türkiye, küresel tarım pazarında adını daha güçlü duyuruyor. Türk çiftçilerin ihracat yaparak ulaştığı ülke sayısı 180'i aştı. Üniversiteli gençlerin tarım teknolojilerine olan ilgisi artarken, birçok girişim hem üretim hem de pazarlama süreçlerinde fark yaratıyor. Özellikle dronla ilaçlama, sensörlü sulama, yapay zekâ destekli hasat analizleri gibi teknolojiler, hem verimi artırıyor hem de ürünlerin kalite standardını yükseltiyor. Girişimciler aynı zamanda dijital ihracat platformları üzerinden Türk ürünlerini doğrudan yurtdışındaki alıcılara ulaştırıyor.

