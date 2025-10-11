Tarımda yeni formüller!

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye tarımında köklü bir dönüşüm başlıyor. 2026-2028 dönemini kapsayan plan, toprak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, iklim değişikliğinin etkilerine karşı tarımın güçlendirilmesini ve modern teknolojilerin tarıma entegre edilmesini planlanıyor. Tarımda verimliliği artıracak en önemli adımlar arasında topraksız ve dikey tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Bu yöntemlerle hem şehir merkezlerinde üretim imkânı artacak hem de su ve toprak tüketimi minimuma indirilecek. Sulama alanlarının genişletilmesi ve yeni finansman modelleriyle çiftçilerin modern sulama sistemlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.



VERİMLİLİK ARTACAK

Türkiye genelinde üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri coğrafi bilgi sistemleriyle belirlenecek. Şartları uygun olan çiftçilere bu araziler kiralanarak yeniden üretime kazandırılacak. Böylece hem atıl topraklar ekonomiye kazandırılacak hem de tarımsal üretim hacmi büyütülecek. Verimliliği artırmak için tarım ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesi de programın öncelikleri arasında. Sözleşmeli üretim desteklenecek, katma değeri yüksek ürünlerde entegre yatırım modelleri teşvik edilecek. Böylece çiftçi ürettiği ürünün pazarını garanti altına alırken, sanayi sektörü de ihtiyaç duyduğu hammaddelere sürdürülebilir biçimde ulaşacak.

ÇEVRE DOSTU PROJE:

Organize Tarım Bölgeleri (OTB) yeni dönemde sadece üretim değil, enerji alanında da örnek olacak. Jeotermal kaynakların yanı sıra güneş, rüzgâr ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları bu bölgelerde devreye alınacak. Bu sayede tarımsal kümelenmeler daha düşük maliyetle, çevre dostu yöntemlerle üretim yapacak.



KADINLARA DESTEK:

Program, kırsal alanların sosyoekonomik kalkınmasını da önceliyor. Kadınların ve gençlerin tarımsal faaliyetlere katılımı için teknoloji odaklı projeler ve mesleki eğitim programları hayata geçirilecek. Küçük işletmelerin pazara erişimi artırılacak, üretici örgütlerinin etkinliği güçlendirilecek.



ERKEN UYARI SİSTEMİ:

İklim değişikliğiyle birlikte sayısı ve şiddeti artan kuraklık, taşkın gibi afetler tarımı tehdit ediyor. OVP kapsamında bu risklere karşı yeni tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Tarım bilgi sistemlerinin yazılım ve donanım altyapısı güçlendirilerek rekolte tahminleri daha güvenilir hale getirilecek, üretim planlaması iklim senaryolarına göre yapılacak.



MERALAR KORUNACAK:

Hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıyan meralar da son derece çok önemli. Hazırlanan projeler içinde mera alanlarının korunması planlanıyor. Alanların ıslah edilmesi ve tekniğine uygun otlatmayla sürdürülebilirliğin sağlanması için yeni adımlar atılacak. Yaylak ve kışlak alanlarının ıslahı hızlandırılacak.



