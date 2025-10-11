Kısa dönem konut kiralamalarına izin belgesi şartı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kısa dönem konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle izin belgesinin kapsamı ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Değişiklik kapsamında, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre; izin belgesi, binada yalnızca belge verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek. Ayrıca bu belge, imar planı değişikliklerine veya mülkiyet haklarında yeni bir kazanım sağlamayacak. Denetimlerde belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda, belge sahiplerine eksikleri tamamlamaları için 30 gün süre tanınacak.