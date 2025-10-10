PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı denetime devam ediyor! Listeye 24 yeni ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi. Listeye toplam 24 yeni ürün eklendi. İncelemelerde bazı firmaların birden fazla ürünle listede yer aldığı görüldü

Giriş Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı denetime devam ediyor! Listeye 24 yeni ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, numuneleri laboratuvar ortamında inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 1 yeni hileli ürün eklenirken, taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 23 yeni hileli ürün eklendi. Yapılan son testlerle birlikte peynir ve tereyağı markalarında düşük yağ oranı tespit edildi. Bir yoğurt markasında ise bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...