Tarım ve Orman Bakanlığı denetime devam ediyor! Listeye 24 yeni ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, numuneleri laboratuvar ortamında inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 1 yeni hileli ürün eklenirken, taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 23 yeni hileli ürün eklendi. Yapılan son testlerle birlikte peynir ve tereyağı markalarında düşük yağ oranı tespit edildi. Bir yoğurt markasında ise bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı