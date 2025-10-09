Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alacak! Başvurular 13 Ekim'e kadar sürecek

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 13 Ekim'e kadar "esube.iskur. gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek. Bin 948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.