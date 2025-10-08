Fahiş fiyatlara Bakanlıktan ayar geldi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatla mücadele konusunda ilk 6 ayda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 adet ürünün denetlendiğini bildirdi. 49 bin 791 firmaya 1.5 milyar ceza uygulandığını söyleyen Bolat, Rekabet Kurumu'nun 129 firmaya 5.8 milyar lira ceza kestiğini belirtti. Denetimlerin süreceğini aktaran Bolat, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın hakkını korumak. Fahiş fiyat, haksız kazanç, stokçuluk, aldatıcı reklamlar, haksız ticari uygulamalar ile mücadelede asla taviz vermeyeceğiz" dedi.