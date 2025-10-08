Eylül ayında üreticilere 3.15 milyar TL hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında Eylül ayında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini kaydetti. Doğal afetler ve riskler karşısında üreticinin emeğini koruduklarına işaret eden Yumaklı, "TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Eylül'de zirai don için 1.1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.