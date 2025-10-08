Altın rekora doymuyor

Altın rekorlar serisini sürdürüyor. ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle rekor tazelemeye devam eden altının onsu, dün 3 bin 985 dolar ile yeni zirvesini gördü.



Gram altın da 5 bin 344 lira ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Altındaki yükseliş, tahminleri de revize ettiriyor. Son olarak ABD'li Goldman Sachs, Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti



Altının onsu 3 bin 985 dolarla, gramı da 5 bin 344 lirayla yeni zirvesini görürken, bir banka daha tahminlerini revize etti.