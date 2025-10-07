Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde yalnızca konut yapılmıyor. 11 ilde, 200 bin kişilik personel ordusuyla devam eden çalışmalar kapsamında şehir merkezleri, tarihi çarşılar, köy evleri, altyapılar, okullar ve hastaneler de bir bir ayağa kalkıyor. 3 bin 500'e yakın şantiyede devam eden çalışmalar kapsamında, Malatya 'da da ihtişamlı bir proje yükseliyor. Malatya'nın kalbi olan Bakırcılar Çarşısı, eskiden çok daha donanımlı yeni yapısıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

BİNLERCE DÜKKAN VE OFİS

2 etaptan oluşan çarşı, 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Proje, 99 blok ve 22 adadan oluşuyor.

Çalışmalar tamamlandığında, Malatya'nın gözde noktasına 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis kazandırılmış olacak. Ayrıca 32 restoran ve bin 370 araçlık otopark alanı da yer alacak. Turizm Bakanlığı iş birliğiyle de çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu gerçekleştirilecek.

Proje tamamlandıktan sonra, Malatya'nın yerel ekonomisine güçlü ivme kazandırması bekleniyor

İŞÇİ SAYISI KATLANDI

2.5 ay önce şantiyeyi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri vardiyalı mesaiye geçmeleri konusunda uyarmıştı. Çarşıda 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçilmiş ve çalışan sayısı 867'den 2 bine yükseltilmişti.