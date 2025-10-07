PODCAST CANLI YAYIN

Yeni Bakırcılar Çarşısı, Malatya ekonomisine ivme kazandıracak

Malatya’nın kalbi olan Bakırcılar Çarşısı’nda deprem bölgesinin en büyük projelerinden biri yükseliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 5 bin 700’ü aşkın bağımsız bölüm kent ticaretine kazandırılacak.

Giriş Tarihi:
Yeni Bakırcılar Çarşısı, Malatya ekonomisine ivme kazandıracak

Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde yalnızca konut yapılmıyor. 11 ilde, 200 bin kişilik personel ordusuyla devam eden çalışmalar kapsamında şehir merkezleri, tarihi çarşılar, köy evleri, altyapılar, okullar ve hastaneler de bir bir ayağa kalkıyor. 3 bin 500'e yakın şantiyede devam eden çalışmalar kapsamında, Malatya'da da ihtişamlı bir proje yükseliyor. Malatya'nın kalbi olan Bakırcılar Çarşısı, eskiden çok daha donanımlı yeni yapısıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Takvim GazetesiTakvim Gazetesi
BİNLERCE DÜKKAN VE OFİS
2 etaptan oluşan çarşı, 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Proje, 99 blok ve 22 adadan oluşuyor.
Çalışmalar tamamlandığında, Malatya'nın gözde noktasına 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis kazandırılmış olacak. Ayrıca 32 restoran ve bin 370 araçlık otopark alanı da yer alacak. Turizm Bakanlığı iş birliğiyle de çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu gerçekleştirilecek.
Proje tamamlandıktan sonra, Malatya'nın yerel ekonomisine güçlü ivme kazandırması bekleniyor

İŞÇİ SAYISI KATLANDI
2.5 ay önce şantiyeyi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri vardiyalı mesaiye geçmeleri konusunda uyarmıştı. Çarşıda 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçilmiş ve çalışan sayısı 867'den 2 bine yükseltilmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Türk Telekom
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro