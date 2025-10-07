PODCAST CANLI YAYIN

Yaşlılık aylığında nafaka mağduriyeti bitiyor

Nafaka aldığı için yaşlılık aylığından yararlanamayan vatandaşlar için harekete geçildi. Yasa hazırlığı başladı...

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yaşlılık aylığında önemli bir adım atılıyor. 300-500 lira gibi çok düşük nafakalar aldığı için yaşlılık aylığından yararlanamayan vatandaşların mağduriyeti giderilecek.
Düşük nafaka alanlar da bu imkandan yararlanabilecek.

TEKLİF HAZIRLANIYOR
Mevcut yasaya göre "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan" vatandaşlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor.
İhtiyacı olmasına karşın binlerce vatandaş sıkıntı yaşıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için yasa hazırlığı başladı. Önümüzdeki dönemde TBMM'ye sunulacak yasa teklifi kapsamında 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrasındaki "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar" metinden çıkartılacak.
Böylece nafaka alan ya da bağlanması mümkün olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak.

5 BİN 390 TL ÖDENİYOR
"Nafaka ve nafaka bağlanması mümkün olanlar" zorunlulukları nedeniyle 2022 yılında 8 bin 356, 2023 yılında 6 bin 654, 2024 yılında ise 8 bin 250" vatandaşa yaşlılık aylığı bağlanamadı. Halen 65 yaş aylığı 5 bin 390 lira olarak ödeniyor. Bu yılki son ödeme Eylül ayında gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı. 2024 yılında 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin idi. Bu yıl da 810 binin üzerinde vatandaşın bundan yararlandığı belirtiliyor.

