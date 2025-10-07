PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Teknoloji Fonu’ndan girişimcilik ekosistemine 100 milyon dolarlık destek

Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan Türkiye Teknoloji Fonu (TTF), son iki yılda 10’dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulundu. TTF, girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek ekosistemin kurumsallaşmasına katkı sağlıyor, teknoloji şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi:
Türkiye Teknoloji Fonu’ndan girişimcilik ekosistemine 100 milyon dolarlık destek

Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemek için Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan Türkiye Teknoloji Fonu (TTF), son 2 senede 10'dan fazla fona toplam 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulundu. TTF, Türkiye'deki girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek, girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede ülkemizdeki sermaye piyasalarının derinleşmesini ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerinin gelişimini teşvik ediyor. TTF, yatırım stratejisini Türkiye merkezli girişim şirketlerine odaklıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro