Türkiye Teknoloji Fonu’ndan girişimcilik ekosistemine 100 milyon dolarlık destek

Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemek için Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan Türkiye Teknoloji Fonu (TTF), son 2 senede 10'dan fazla fona toplam 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulundu. TTF, Türkiye'deki girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek, girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede ülkemizdeki sermaye piyasalarının derinleşmesini ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerinin gelişimini teşvik ediyor. TTF, yatırım stratejisini Türkiye merkezli girişim şirketlerine odaklıyor.