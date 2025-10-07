PODCAST CANLI YAYIN

Tosyalı, cüruf malzemesinden asfalt üretti

Tosyalı Harsco’nun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen, su geçirgenliği düşük, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi Türkiye’de ilk kez TEM Otoyolu Gebze–Dilovası arasında kullanıldı. Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu çalışma döngüsel ekonomi için ilham olacak” dedi.

Giriş Tarihi:
Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt üretti. Tosyalı'nın geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi Türkiye'de ilk defa TEM Otoyolu Gebze Kavşağı–Dilovası Kavşağı arasında kullanıldı.

Döngüsel üretimi sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz parçalarından biri olarak gördüklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye'de ilk defa yol yapımında kullanılan bu malzemenin döngüsel ekonomi açısından herkese ilham olmasını diliyorum. Ülke olarak üretimde rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak sadece verimlilik ve kalitemizi artırmakla yetinmemeli her türlü malzemeyi döngüsel üretim yaklaşımıyla değerlendirmeliyiz" dedi.

