Son dakika: Sıkı para politikası sürecek! Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Açıklamalarında enflasyon mesajı veren Karahan, "Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptı.

Karahan şunları kaydetti:

"Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızı sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

