Girişimcilere 2 milyon liraya kadar KOSGEB desteği

KOSGEB, iş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik başvuru sürecini başlattı. Başkan Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “İş Geliştirme Desteği girişimcilere sadece finansman değil, sürdürülebilir büyüme için yeni kapılar da sunuyor” dedi. Başvurular 1-31 Ekim arasında yapılacak.

İş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek için başvuru süreci başladı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nin, sadece girişimcilere finansal destek sunmakla kalmadığını, aynı zamanda onlara sürdürülebilir büyüme yolunda yeni kapılar açtığını söyledi. İbrahimcioğlu, "2025'in 3'üncü başvuru döneminin 1-31 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim. Girişimcilerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

