Girişimcilere 2 milyon liraya kadar KOSGEB desteği

İş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek için başvuru süreci başladı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nin, sadece girişimcilere finansal destek sunmakla kalmadığını, aynı zamanda onlara sürdürülebilir büyüme yolunda yeni kapılar açtığını söyledi. İbrahimcioğlu, "2025'in 3'üncü başvuru döneminin 1-31 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim. Girişimcilerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.