Bodrum’da ekim doluluğu yüzde 85’e ulaştı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, 15 Eylül-15 Ekim arası 'sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan Bodrum'da, Ekim ayında açık olan otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Bodrum'a 9 ayda hava ve deniz yolu ile olmak üzere 948 bin yabancı turistin geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, kış döneminde yurt dışı uçuşları ile turist görmeye devam edeceklerini ifade etti. Dengiz, "Bodrum'un en iyi zamanı olarak adlandırdığımız sarı yaz, gelecek haftalarda bitiyor. Yoğun bir sezon geçirdik.

En iyi şekilde sezonu kapatacağız. Kış boyunca Almanya'dan Bodrum'a direkt uçuşlar açıldı. İngiltere'den Bodrum'a kış döneminde geçen sene olduğu gibi bu sene de uçuşlar olacak. Bu bizim için avantaj, kış boyunca zaman zaman yabancı turistleri göreceğiz" dedi.

'3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR'

Otel fiyatlarının oda-kahvaltı şeklinde kişi başı 3 bin liradan başladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise şu bilgileri verdi:

"Bodrum'da Ekim ayında hava güneşli ve güzel görünüyor. Bu dönemde daha çok orta yaş ve üzeri misafirlerimizi ağırlıyoruz.

Fiyat anlamında oteller daha ekonomik oluyor. Ekim ayının sonuna kadar açık olan otellerimizde yüzde 80-85 arası doluluk var.

Bodrum her kesime hitap ediyor. Her şey dahil oda fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor."