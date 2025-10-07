PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum’da ekim doluluğu yüzde 85’e ulaştı

Ekim’de yüzde 85 doluluk yakalayan Bodrum, direkt uçuşlar sayesinde kış boyunca turist ağırlayacak. Fiyatlar ise kişi başı oda-kahvaltı 3 bin, her şey dahil 5 bin liradan başlayacak...

Giriş Tarihi:
Bodrum’da ekim doluluğu yüzde 85’e ulaştı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, 15 Eylül-15 Ekim arası 'sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan Bodrum'da, Ekim ayında açık olan otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Bodrum'a 9 ayda hava ve deniz yolu ile olmak üzere 948 bin yabancı turistin geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, kış döneminde yurt dışı uçuşları ile turist görmeye devam edeceklerini ifade etti. Dengiz, "Bodrum'un en iyi zamanı olarak adlandırdığımız sarı yaz, gelecek haftalarda bitiyor. Yoğun bir sezon geçirdik.
En iyi şekilde sezonu kapatacağız. Kış boyunca Almanya'dan Bodrum'a direkt uçuşlar açıldı. İngiltere'den Bodrum'a kış döneminde geçen sene olduğu gibi bu sene de uçuşlar olacak. Bu bizim için avantaj, kış boyunca zaman zaman yabancı turistleri göreceğiz" dedi.

'3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR'
Otel fiyatlarının oda-kahvaltı şeklinde kişi başı 3 bin liradan başladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise şu bilgileri verdi:
"Bodrum'da Ekim ayında hava güneşli ve güzel görünüyor. Bu dönemde daha çok orta yaş ve üzeri misafirlerimizi ağırlıyoruz.
Fiyat anlamında oteller daha ekonomik oluyor. Ekim ayının sonuna kadar açık olan otellerimizde yüzde 80-85 arası doluluk var.
Bodrum her kesime hitap ediyor. Her şey dahil oda fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...