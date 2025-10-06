PODCAST CANLI YAYIN

THY ve AJet yıl sonuna kadar KKTC’ye 2,1 milyon yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları ve iştiraki AJet, Türkiye ile KKTC arasındaki hava köprüsünü güçlendiriyor. Geçen yıl toplam 1 milyon 774 bin yolcu taşıyan şirketler, bu yıl haftalık 152 seferle 2,1 milyon yolcuyu adaya ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları (THY), iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2.1 milyon yolcu taşımayı planlıyor. Türkiye ile KKTC arasında güçlü hava köprüsünü kuran şirket, haftalık 152 seferle ada yolcularına hizmet veriyor. Geçen yıl 774 bin yolcu THY, 1 milyon yolcu ise AJet seferleriyle KKTC'ye uçtu. Böylece iki şirket KKTC'ye 1 milyon 774 bin yolcu taşıdı. Bu yılın sonuna kadar 2.1 milyon yolcunun adaya ulaştırılması hedefleniyor.

