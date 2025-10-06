Kamuda iş kapısı açıldı: Yıl sonuna kadar binlerce personel alınacak

Kamuya yıl sonuna kadar on binlerce personel alımı yapılacak. En fazla alım, 18 bin personel ile Sağlık Bakanlığı'na olacak. Bunun 15 bin 247'si sağlık personeli, 2 bin 753'ü sürekli işçi olacak. Bakanlık; 6 bin 445 hemşire, bin 809 ilk ve acil yardım personeli, bin 370 tıbbi sekreter ve binlerce sağlık teknikeri alacak. Ayrıca ebe, çocuk gelişimcisi, diyetisyen ve fizyoterapist de istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı yaparken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı istihdam edecek. Bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.