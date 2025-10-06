PODCAST CANLI YAYIN

Kamuda iş kapısı açıldı: Yıl sonuna kadar binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel, Adalet Bakanlığı bin hakim ve savcı yardımcısı alacak. Üniversitelerde 750 akademik personel alımı için ilana çıkılırken, belediyeler yüzlerce kişiye iş fırsatı sunacak...

Kamuya yıl sonuna kadar on binlerce personel alımı yapılacak. En fazla alım, 18 bin personel ile Sağlık Bakanlığı'na olacak. Bunun 15 bin 247'si sağlık personeli, 2 bin 753'ü sürekli işçi olacak. Bakanlık; 6 bin 445 hemşire, bin 809 ilk ve acil yardım personeli, bin 370 tıbbi sekreter ve binlerce sağlık teknikeri alacak. Ayrıca ebe, çocuk gelişimcisi, diyetisyen ve fizyoterapist de istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı yaparken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı istihdam edecek. Bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.

TÜBİTAK'A 318, OGM'YE 262 KİŞİ
TÜBİTAK, 318 sürekli işçi alımı yapacak. "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden alınan başvurular bugün sona erecek. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise sözlü ve uygulamalı sınavla 162 engelli ve 100 eski hükümlü işçi alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yazılı ve sözlü sınavla 35 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Başvurular 20-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de KPSS puan sıralaması esas alınarak sözlü veya uygulamalı sınavla 9 berber alacak. Başvurular 10 Ekim'de sona erecek.

750 AKADEMİK PERSONEL
Üniversiteler yıl sonuna kadar 750 akademik personel alacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40, İzmir Bakırçay Üniversitesi 14, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 27, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 15, İstanbul Teknik Üniversitesi 2, Mardin Artuklu Üniversitesi 28 ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 öğretim üyesi istihdam edecek.

BELEDİYELER DE ALIM YAPIYOR
Belediyeler, başta itfaiye eri ve zabıta olmak üzere yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 14 personel, Ticaret Bakanlığı 14 bilişim uzmanı alacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak üzere 63 personel istihdam edecek.

