Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İŞKUR Gençlik Programı kontenjanı 150 bine yükseldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı başında üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı’nda kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini açıkladı. Programa ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılana ise 15 bin 162 lira destek sağlanacak.

