Başkan Erdoğan, 2025 yılı başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan sayısını 100 binden 150 bine çıkardıklarını açıkladı. Programa ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek imkanı sunuluyor.
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İŞKUR Gençlik Programı kontenjanı 150 bine yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı başında üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı’nda kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini açıkladı. Programa ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılana ise 15 bin 162 lira destek sağlanacak.
Giriş Tarihi: