Türk Telekom'un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın katılımıyla 5G teknolojisi deneyimlendi. Türk Telekom Opera Salonu'nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle sunulan VR ile 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip eden Ersoy ve Önal, 5G hız testini gerçekleştirdi. Önal, "Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve baz istasyonlarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz" dedi