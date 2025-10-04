Yıl sonuna kadar her Çarşamba sinema günü!

Yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin Sinema Günü ilan edildiğini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kampanyaya katılan tüm salonlarda bilet fiyatlarının 120 lira olacağını belirtti. 350–400 TL arasında değişen bilet fiyatlarının bu özel günlerde sabitlenmesiyle, vatandaşların sinemaya ilgisinin artması bekleniyor. Ersoy, şu bilgileri verdi: "Sinemamız artık sadece eğlence aracı değil, kültürümüzü, kimliğimizi ve hikayelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlarımızdan biri. Amacımız Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştırmak."