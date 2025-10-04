Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...

PODCAST CANLI YAYIN

Eylül enflasyonu belli oldu, 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.5 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 2.38 fark çıkarken, bu oranla Ocak zammı yüzde 13.64’e ulaştı...

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2026'nın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.

İŞTE 3 AYLIK ORAN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri yakından takip ediyor. İşte zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04 çıkmıştı. Eylül ayında da enflasyon yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 olarak hesaplandı.

3 AYDA % 2.38 FARK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre şimdiden yüzde 2.38 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde
13.64'e ulaştı.

EMEKLİYE EN AZ 18.147 TL
Geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. Bu oranların belli olmasıyla artış netleşecek. Milyonlar zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenecek. Emekliler için taban aylık artışı ve refah payı gibi kararlar da bu tarihten sonra verilecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığa 6 aylık enflasyon artışı bekleniyor. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 3 aylık orana göre 18 bin 147 liraya çıkacağı görülürken, kalan 3 veriyle bu tutar daha da yükselecek.

ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 4.9 farkla yüzde 16.44 seviyesinde çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde üst bant yüzde 29 olmuştu. Bu tahmine göre de zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.56'ya, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 5.3 farkla yüzde 16.88'e ulaşabilecek. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.86'lık tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11.3, memurlar ve memur emeklileri yüzde 6 enflasyon farkıyla yüzde 17.66 zam alabilecek.

MEMURA EN AZ 58 BİN 392 TL
Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin yüzde 11 olan Ocak zammı, 3 aylık enflasyon farkıyla yüzde 13.64'e ulaşırken, bu orana göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşının 58 bin 392 lirayı bulacağı görüldü. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da şu ana kadar oluşan orana göre taban aylık artışı dahil 26 bin 764 liraya yükseliyor. Bu tutarlar kalan 3 enflasyon verisine göre daha da artacak.

