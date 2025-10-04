Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2026'nın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.
İŞTE 3 AYLIK ORAN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri yakından takip ediyor. İşte zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04 çıkmıştı. Eylül ayında da enflasyon yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 olarak hesaplandı.
3 AYDA % 2.38 FARK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre şimdiden yüzde 2.38 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde
13.64'e ulaştı.