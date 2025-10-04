PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları 4 EKİM 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Canlı altın alış satış tablosu

Sarı metalde yeni rakamlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında son tablo düğünü ve nişanı olanların da radarında. Peki 4 Ekim Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları alış- satış ne kadar, kaç TL oldu? Altın bugün düştü mü, yükseldi mi? İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve diğer birimlerde güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları 4 EKİM 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Canlı altın alış satış tablosu

Altın cephesinde yeni rakamlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında son tablo düğünü ve nişanı olanların da radarında. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve diğer birimlerde güncel rakamlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI 4 EKİM

Altın Türü Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.208,97 5.209,75
22 Ayar Bilezik 4.883,75 4.912,59
Altın (ONS) 3.886,77 3.887,35
Altın ($/kg) 124.338,00 124.356,00
Altın (Euro/kg) 146.239,00 146.260,00
Cumhuriyet Altını 34.802,00 35.055,00
Yarım Altın 17.455,00 17.595,00
Çeyrek Altın 8.727,00 8.792,00
Reşat Altını 34.834,47 35.087,95
Kulplu Reşat Altını 34.836,69 35.090,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 4.870,34 5.088,68
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.802,55 3.803,12
14 Ayar Altın (TL/GR) 2.938,36 3.995,41
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 85.756,08 87.118,21
Kapalıçarşı Beşli Altın 173.656,06 177.025,93
Gremse Altın 85.756,08 87.708,30
Ata Altın 35.374,38 36.263,49
Tam Altın 34.302,43 34.976,03
Külçe Altın ($) 127.950,00 128.000,00
Has Altın 5.182,93 5.183,70
Hamit Altın 34.834,47 35.087,95

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KURluya TÜİKten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KURluya TÜİKten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Aynadaki Yabancı
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!