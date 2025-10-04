Altın fiyatları 4 EKİM 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Canlı altın alış satış tablosu

Altın cephesinde yeni rakamlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında son tablo düğünü ve nişanı olanların da radarında. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve diğer birimlerde güncel rakamlar...
CANLI ALTIN FİYATLARI
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI 4 EKİM
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.208,97
|5.209,75
|22 Ayar Bilezik
|4.883,75
|4.912,59
|Altın (ONS)
|3.886,77
|3.887,35
|Altın ($/kg)
|124.338,00
|124.356,00
|Altın (Euro/kg)
|146.239,00
|146.260,00
|Cumhuriyet Altını
|34.802,00
|35.055,00
|Yarım Altın
|17.455,00
|17.595,00
|Çeyrek Altın
|8.727,00
|8.792,00
|Reşat Altını
|34.834,47
|35.087,95
|Kulplu Reşat Altını
|34.836,69
|35.090,20
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|4.870,34
|5.088,68
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|3.802,55
|3.803,12
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|2.938,36
|3.995,41
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|85.756,08
|87.118,21
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|173.656,06
|177.025,93
|Gremse Altın
|85.756,08
|87.708,30
|Ata Altın
|35.374,38
|36.263,49
|Tam Altın
|34.302,43
|34.976,03
|Külçe Altın ($)
|127.950,00
|128.000,00
|Has Altın
|5.182,93
|5.183,70
|Hamit Altın
|34.834,47
|35.087,95