Yerli yatırımcı sayısı 10 milyonu bulacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesinin yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artırabileceğini söyledi. Pay senedi yatırımcı sayısının 6.4 milyona ulaştığını aktaran Karagöz, "Tarihsel veriler, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimin ışığında bu yılın kalan döneminde ve 2026'da piyasada pozitif gelişmelerin yaşanacağını öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz" dedi. Karagöz, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarında yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını dile getirerek, "Sermaye piyasası orta uzun vadeli yatırım stratejisi gerektiren bir alandır" ifadesini kullandı