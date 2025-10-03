Özel üniversiteler ücret artışında şampiyon

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eylül ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 195'inin fiyatında artış izlenirken, 22 ürünün fiyatı azaldı. Eylül'de bir önceki aya oranla fiyatı en fazla artan ürün yüzde 80.81 ile özel üniversite eğitim ücretleri oldu. Listeyi yüzde 80.53 ile kıvırcık, yüzde 56.52 ile ile özel lise eğitim ücreti, yüzde 45.33 ile dolmalık biber ve yüzde 36.36 ile kreş ve anaokulu ücretleri takip etti. Aynı dönemde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 53.40 ile uçak bileti ücreti oldu.