İhracatta zirve görüldü! 9 aylık ihracat ilk kez 200 milyar doları aştı...

Türkiye ihracatta üçlü rekora imza attı. Eylül ayında aylık ve yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırılırken, 9 aylık ihracatta da ilk kez 200 milyar dolar aşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artarak 22.6 milyar dolarla en yüksek Eylül ayı rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize Eylül itibarıyla ulaştık" dedi.



9 AYDA 200.6 MİLYAR $

Ocak-Eylül döneminde ihracatın yüzde 4.1 artışla 200 milyar 600 milyon dolara ulaştığını aktaran Bolat, kalan 3 ayda da bu tempoyu devam ettirerek hedeflere ulaşmak istediklerini dile getirdi. Bakan Bolat, "Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16'sında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayında bu rekorların sonuncusu oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da rekor kırdık. 269 milyar 750 milyon dolarla son 12 aylık yıllıklandırılmış rekor rakama ulaştık" diye konuştu. Eylül'de ithalatın ise yüzde 8.8 artışla 29.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, geçen yılın aynı ayına göre 2.4 milyar dolar artış olmasının sebebinin, özellikle altın ithalatı olduğunu ifade etti

BİN 30 FIRMA EKLENDİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 9 aylık ihracatta da ilk kez 200 milyar doların üzerine çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv liderliğini sürdürdü. Eylül'de bin 30 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı. 45 ülkede yüzde 50'nin, 100 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 123 ülkeye ihracatımızı artırdık."



REESKONT MÜJDESİ

Bakan Bolat, ihracatçılara 77 ayrı program dahilinde ihracat destekleri sunduklarını belirterek, "Bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını onların istifadesine sunabiliyoruz. İhracatı Geliştirme AŞ kefalet veriyor. Eximbank'ın günlük reeskont kredileri, diğer özel bankalarla beraber 4 milyar. Bu ay içinde Eximbank ve Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinde artış bekliyoruz" dedi.



ROTA 300 MİLYAR $

Verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 sonunda ihracatın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçladıklarını söyledi.