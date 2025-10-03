Hepsiburada hem eğitim verecek hem mentörlük yapacak

Hepsiburada, kadınları sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki güçlendirme vizyonuyla, 2017'de başlattığı "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programının 8. yılına özel olarak "Yol Arkadaşın Burada" eğitim ve mentörlük programını hayata geçiriyor. 11 Şubat'a kadar sürecek ve 23 modülden oluşan programla bin girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirilen programda, eğitimi başarıyla tamamlayan 25 girişimci kadın, KAGİDER'den mentörlük desteği ve yatırımcı önüne çıkmaya hazırlandıkları bir eğitim de alabilecek. Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, "Amacımız bu tür programlarla ülke ve dünya çapında kadın markaları çıkarmak. Kadınlar; kişisel marka yönetiminden yapay zeka ile tasarım geliştirmeye, marka tescilinden influencer pazarlamaya, ürün fotoğrafçılığından finansal okuryazarlığa kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanacak" dedi