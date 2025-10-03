Bakanlık tüketicinin yanında

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu; aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar bulunan tanıtımları mercek altına aldı. Ocak-Eylül dönemini kapsayan denetimler sonucunda 188 milyon 716 bin 434 lira ceza verdi. Kurul tarafından gündeme alınan bin 289 dosyanın, bin 164'ü ilgili mevzuata aykırılı bulunurken, 765 dosya için durdurma cezası, 301'i için para cezası ve durdurma, 63 dosyada ise erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verildi.