Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 3 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum netleşti. İşte birim birim altın fiyatları...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.170,68
|5.171,23
|22 Ayar Bilezik
|4.850,38
|4.875,42
|Altın (ONS)
|3.859,97
|3.860,43
|Altın ($/kg)
|123.420,00
|123.433,00
|Altın (Euro/kg)
|108.507,00
|108.534,00
|Cumhuriyet Altını
|34.548,00
|34.776,00
|Yarım Altın
|17.327,00
|17.455,00
|Çeyrek Altın
|8.664,00
|8.722,00
|Reşat Altını
|34.580,47
|34.808,95
|Kulplu Reşat Altını
|34.582,69
|34.811,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.834,77
|5.048,06
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.774,59
|3.774,99
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.916,47
|3.967,62
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|85.197,60
|86.530,33
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|172.525,14
|175.831,33
|Gremse Altın
|85.197,60
|87.116,43
|Ata Altın
|35.144,01
|36.018,78
|Tam Altın
|34.079,04
|34.740,01
|Külçe Altın ($)
|127.300,00
|127.350,00
|Has Altın
|5.144,82
|5.145,36
|Hamit Altın
|34.580,47
|34.808,95
CANLI ALTIN FİYATLARI