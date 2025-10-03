PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların gündeminde. 3 Ekim 2025 itibarıyla güncel alış ve satış rakamları belli oldu.

Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 3 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum netleşti. İşte birim birim altın fiyatları...

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.170,68 5.171,23
22 Ayar Bilezik 4.850,38 4.875,42
Altın (ONS) 3.859,97 3.860,43
Altın ($/kg) 123.420,00 123.433,00
Altın (Euro/kg) 108.507,00 108.534,00
Cumhuriyet Altını 34.548,00 34.776,00
Yarım Altın 17.327,00 17.455,00
Çeyrek Altın 8.664,00 8.722,00
Reşat Altını 34.580,47 34.808,95
Kulplu Reşat Altını 34.582,69 34.811,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.834,77 5.048,06
18 Ayar Altın TL/Gr 3.774,59 3.774,99
14 Ayar Altın TL/Gr 2.916,47 3.967,62
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 85.197,60 86.530,33
Kapalı Çarşı Beşli Altın 172.525,14 175.831,33
Gremse Altın 85.197,60 87.116,43
Ata Altın 35.144,01 36.018,78
Tam Altın 34.079,04 34.740,01
Külçe Altın ($) 127.300,00 127.350,00
Has Altın 5.144,82 5.145,36
Hamit Altın 34.580,47 34.808,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DOLAR VE EURO FİYATI

