Yatırımcı sayısı 44 bini aştı

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen "Kitle Fonlama Webinarı", sektör önderlerini ağırladı.

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen "Kitle Fonlama Webinarı", sektör önderlerini ağırladı. Halk Yatırım ana sponsorluğunda düzenlenen webinar, Türkiye'de yeni nesil sermaye modeli olarak görülen ve yatırımın geleceğini oluşturan kitle fonlama konusunda detaylı bilgiler sundu. Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Onur, 2025'te 1.24 milyar liralık hacim oluştuğunu ve yatırımcı sayısının 44 bini aştığını belirterek, "Eğer borçlanmaya dayalı kitle fonlama, kurulumuz tarafından onaylanırsa bu rakamların daha da artmasını bekliyorum" dedi. Onur, paya dayalı kitle fonlamasında ikincil piyasa uygulamalarının hayata geçirilmesinin de öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu kaydetti.

