KOBİ’lere uygun şartlarda finansman imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları bugün başlıyor. Firma başına en çok 1.5 milyar lira kredi kullanılabilecek, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle, KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem bugün başlıyor. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

6 AY ANAPARA YOK
Bir firma azami 1.5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar lira olacak. Bu yılın Temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

KİMLER BAŞVURACAK?
KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle başlatıyoruz. TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

KAPASİTESİNİ GELİŞTIRENE FİNANSMAN DESTEĞİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda bu yılın 3'üncü başvuru dönemini açtıklarını belirterek, "20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı. "Bu yıl ilk iki başvuru döneminde, bin 647 işletmemizin 25,5 milyar lira krediye uygun koşullarda erişimini sağladık" diyen Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi.


Başvurular Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapılabilecek

