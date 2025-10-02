Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...

YÜZDE 7.7 FARK

Bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 16.67 çıkmıştı. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE de yüzde 13.08 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarıyla ek ödemelerine yüzde 13.08 zam yansıyacak. Anketteki tahmine göre, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 7.7 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı, bu oranla yüzde 19.54'e ulaşacak.



Milyonlara farklı zam (AA)



EN AZ 61 BİN TL MAAŞ

En düşük memur maaşı yüzde 19.54 zam oranı ve taban aylık artışıyla Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 371 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 102 liraya çıkacak. Yine anketteki tahmin gerçekleşir ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban aylık artışı 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 89 liraya ulaşacak