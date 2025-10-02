Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 11'lik artışına eklenecek farkı gösterecek. Enflasyon farkı, ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.
İKİ AYDA YÜZDE 4.14
Şu ana kadar zam oranını gösterecek enflasyon verilerinden 2'si belli oldu. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 olarak gerçekleşti. Eylül enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece artışları gösterecek 6 enflasyon verisinden yarısı ortaya çıkmış olacak.
İŞTE YENİ ANKET
Oran merakla beklenirken, yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Eylül ayı bültenini yayımladı. Ankette Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.08 olarak kaydedildi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 31.94 oldu.