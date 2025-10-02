PODCAST CANLI YAYIN

Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...

Memurların ve emeklilerin Ocak zammını gösterecek üçüncü veri için gözler Cuma gününe çevrilirken, yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği’nin anketi, zammın SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 13’ü aşabileceğini, memurlarda ise yüzde 20’ye yaklaşabileceğini gösterdi...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 11'lik artışına eklenecek farkı gösterecek. Enflasyon farkı, ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

İKİ AYDA YÜZDE 4.14
Şu ana kadar zam oranını gösterecek enflasyon verilerinden 2'si belli oldu. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 olarak gerçekleşti. Eylül enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece artışları gösterecek 6 enflasyon verisinden yarısı ortaya çıkmış olacak.

İŞTE YENİ ANKET
Oran merakla beklenirken, yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Eylül ayı bültenini yayımladı. Ankette Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.08 olarak kaydedildi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 31.94 oldu.

YÜZDE 7.7 FARK
Bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 16.67 çıkmıştı. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE de yüzde 13.08 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarıyla ek ödemelerine yüzde 13.08 zam yansıyacak. Anketteki tahmine göre, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 7.7 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı, bu oranla yüzde 19.54'e ulaşacak.

EN AZ 61 BİN TL MAAŞ
En düşük memur maaşı yüzde 19.54 zam oranı ve taban aylık artışıyla Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 371 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 102 liraya çıkacak. Yine anketteki tahmin gerçekleşir ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban aylık artışı 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 89 liraya ulaşacak

