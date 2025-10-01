Bugünkü çeyrek altın fiyatı, gram altın ve yarım altın ne kadar? 1 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD'de federal hükümet resmen kapandı. Bu durum piyasalarda belirsizliği artırırken, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Güvenli liman talebi hızla yükseldi ve altın fiyatları tarihi zirveye tırmandı. Ons altın sabah saatlerinde 3.875,50 doları görerek rekor kırdı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte canlı altın piyasasından son rakamlar…
CANLI ALTIN FİYATLARI
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Cinsi
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.160,41
|5.160,97
|22 Ayar Bilezik
|4.776,03
|4.817,23
|Altın (ONS)
|3.863,55
|3.864,02
|Altın ($/kg)
|123.450,00
|123.463,00
|Altın (Euro/kg)
|145.415,00
|145.431,00
|Cumhuriyet Altını
|34.129,00
|34.382,00
|Yarım Altın
|17.117,00
|17.256,00
|Çeyrek Altın
|8.559,00
|8.623,00
|Reşat Altını
|34.161,47
|34.414,95
|Kulplu Reşat Altını
|34.163,69
|34.417,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.775,91
|4.990,35
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.767,10
|3.767,51
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.880,25
|3.928,13
|Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
|83.564,54
|84.906,31
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|169.218,20
|172.531,29
|Gremse Altın
|83.564,54
|85.481,41
|Ata Altın
|34.470,37
|35.342,77
|Tam Altın
|33.425,82
|34.088,00
|Külçe Altın ($)
|124.950,00
|125.050,00
|Has Altın
|5.134,61
|5.135,17
|Hamit Altın
|34.161,47
|34.414,95
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?