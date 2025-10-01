Bugünkü çeyrek altın fiyatı, gram altın ve yarım altın ne kadar? 1 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD'de federal hükümet resmen kapandı. Bu durum piyasalarda belirsizliği artırırken, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Güvenli liman talebi hızla yükseldi ve altın fiyatları tarihi zirveye tırmandı. Ons altın sabah saatlerinde 3.875,50 doları görerek rekor kırdı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte canlı altın piyasasından son rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Cinsi Alış Satış ALTIN (TL/GR) 5.160,41 5.160,97 22 Ayar Bilezik 4.776,03 4.817,23 Altın (ONS) 3.863,55 3.864,02 Altın ($/kg) 123.450,00 123.463,00 Altın (Euro/kg) 145.415,00 145.431,00 Cumhuriyet Altını 34.129,00 34.382,00 Yarım Altın 17.117,00 17.256,00 Çeyrek Altın 8.559,00 8.623,00 Reşat Altını 34.161,47 34.414,95 Kulplu Reşat Altını 34.163,69 34.417,20 22 Ayar Altın TL/Gr 4.775,91 4.990,35 18 Ayar Altın TL/Gr 3.767,10 3.767,51 14 Ayar Altın TL/Gr 2.880,25 3.928,13 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 83.564,54 84.906,31 Kapalı Çarşı Beşli Altın 169.218,20 172.531,29 Gremse Altın 83.564,54 85.481,41 Ata Altın 34.470,37 35.342,77 Tam Altın 33.425,82 34.088,00 Külçe Altın ($) 124.950,00 125.050,00 Has Altın 5.134,61 5.135,17 Hamit Altın 34.161,47 34.414,95

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?