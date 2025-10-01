PODCAST CANLI YAYIN

Bugünkü çeyrek altın fiyatı, gram altın ve yarım altın ne kadar? 1 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD’de hükümetin kapanması ve işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri piyasaları dalgalandırdı. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla güvenli liman talebi güçlendi, altın fiyatları tarihi rekorunu yeniledi. Ons altın sabah saatlerinde 3.875,50 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Peki bugünkü çeyrek altın fiyatı, gram altın ve yarım altın ne kadar? Canlı altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasadan canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bugünkü çeyrek altın fiyatı, gram altın ve yarım altın ne kadar? 1 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD'de federal hükümet resmen kapandı. Bu durum piyasalarda belirsizliği artırırken, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Güvenli liman talebi hızla yükseldi ve altın fiyatları tarihi zirveye tırmandı. Ons altın sabah saatlerinde 3.875,50 doları görerek rekor kırdı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte canlı altın piyasasından son rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Cinsi Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.160,41 5.160,97
22 Ayar Bilezik 4.776,03 4.817,23
Altın (ONS) 3.863,55 3.864,02
Altın ($/kg) 123.450,00 123.463,00
Altın (Euro/kg) 145.415,00 145.431,00
Cumhuriyet Altını 34.129,00 34.382,00
Yarım Altın 17.117,00 17.256,00
Çeyrek Altın 8.559,00 8.623,00
Reşat Altını 34.161,47 34.414,95
Kulplu Reşat Altını 34.163,69 34.417,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.775,91 4.990,35
18 Ayar Altın TL/Gr 3.767,10 3.767,51
14 Ayar Altın TL/Gr 2.880,25 3.928,13
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 83.564,54 84.906,31
Kapalı Çarşı Beşli Altın 169.218,20 172.531,29
Gremse Altın 83.564,54 85.481,41
Ata Altın 34.470,37 35.342,77
Tam Altın 33.425,82 34.088,00
Külçe Altın ($) 124.950,00 125.050,00
Has Altın 5.134,61 5.135,17
Hamit Altın 34.161,47 34.414,95

ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattıABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!