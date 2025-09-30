TÜPRAŞ temettü 2. taksit 2025: TUPRS ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaba geçecek?

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından TÜPRAŞ (TUPRS), 2025 yılı kâr payı dağıtımını iki taksit halinde gerçekleştirme kararı almıştı. İlk taksit Mart ayında ödenmiş, şimdi ise gözler ikinci taksit ödeme tarihine çevrilmiş durumda. Yatırımcıların merakla beklediği ikinci taksit için resmi bilgiler belli oldu.

.Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ, 2025 yılı temettü takviminin ikinci adımını hayata geçiriyor. İlk taksit ödemesini Mart ayında gerçekleştiren şirket, şimdi de ikinci taksit için hazırlıklarını tamamladı.

📅 TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödeme tarihi

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, ikinci taksit için hak kullanım tarihi (kesme tarihi) 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Temettü almaya hak kazanmak için 29 Eylül seans kapanışı itibarıyla hisseye sahip olmak yeterliydi.

TÜPRAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü hisse başına brüt 7,4216486 TL, net 6,3084013 TL temettü ödeyecek.

💰 Temettü ne zaman hesaba geçecek?

Borsa İstanbul uygulamalarına göre, temettü ödemeleri T+2 günü nakit olarak hesaplara aktarılır. Bu nedenle TUPRS temettü ödemeleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcıların banka hesaplarına geçecek.

Bankacılık sistemindeki işleyiş gereği ödemelerin öğlen saatlerinden itibaren hesaplarda görünmesi bekleniyor. Yatırımcılar, gün içinde temettü bakiyelerini kullanabilecek.

