TÜPRAŞ temettü 2. taksit 2025: TUPRS ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaba geçecek?

.Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ, 2025 yılı temettü takviminin ikinci adımını hayata geçiriyor. İlk taksit ödemesini Mart ayında gerçekleştiren şirket, şimdi de ikinci taksit için hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraflar: AA 📅 TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödeme tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, ikinci taksit için hak kullanım tarihi (kesme tarihi) 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Temettü almaya hak kazanmak için 29 Eylül seans kapanışı itibarıyla hisseye sahip olmak yeterliydi. TÜPRAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü hisse başına brüt 7,4216486 TL, net 6,3084013 TL temettü ödeyecek.