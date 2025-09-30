Şeker pancarı alım fiyatı 2025-2026: Türkşeker 1 ton şeker pancarı alım fiyatı kaç TL oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim döneminde geçerli olacak şeker pancarı alım fiyatlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte alım fiyatının 2 bin 975 lira olarak belirlendiği bildirildi.
Şeker Stratejik Bir Ürün
Bakanlığın açıklamasında şekerin yalnızca sofralara tat katan bir ürün olmadığına dikkat çekilerek, tarım ve sanayiden istihdama, bölgesel kalkınmadan ekonomiye kadar geniş bir alanda önemli rol oynadığı vurgulandı. Türkiye'de şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının stratejik öneme sahip olduğunun altı çizildi.
Çiftçi ve Sanayi İçin Yeni Dönem
Belirlenen fiyatın, pancar üreticilerinin gelirini güvence altına almasının yanı sıra, şeker sanayisinin de sürdürülebilirliğini desteklemesi bekleniyor. Açıklamada, alınan kararın üreticiler başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunuldu.