Şeker pancarı alım fiyatı 2025-2026: Türkşeker 1 ton şeker pancarı alım fiyatı kaç TL oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim dönemine ilişkin şeker pancarı alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, şeker pancarının ton başına fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte belirlendiği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim döneminde geçerli olacak şeker pancarı alım fiyatlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte alım fiyatının 2 bin 975 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Şeker Stratejik Bir Ürün

Bakanlığın açıklamasında şekerin yalnızca sofralara tat katan bir ürün olmadığına dikkat çekilerek, tarım ve sanayiden istihdama, bölgesel kalkınmadan ekonomiye kadar geniş bir alanda önemli rol oynadığı vurgulandı. Türkiye'de şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının stratejik öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Çiftçi ve Sanayi İçin Yeni Dönem

Belirlenen fiyatın, pancar üreticilerinin gelirini güvence altına almasının yanı sıra, şeker sanayisinin de sürdürülebilirliğini desteklemesi bekleniyor. Açıklamada, alınan kararın üreticiler başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Üretimde İstikrar Hedefleniyor

Türkiye'nin tarım politikaları içinde önemli bir yere sahip olan şeker pancarı için açıklanan yeni fiyat, üretimde istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Kararın, ekim planlarını doğrudan etkilemesi ve çiftçilerin önümüzdeki sezona daha güçlü hazırlanmasına katkı sunması öngörülüyor.

