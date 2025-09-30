Şeker pancarı alım fiyatı 2025-2026: Türkşeker 1 ton şeker pancarı alım fiyatı kaç TL oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim döneminde geçerli olacak şeker pancarı alım fiyatlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte alım fiyatının 2 bin 975 lira olarak belirlendiği bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv) Şeker Stratejik Bir Ürün Bakanlığın açıklamasında şekerin yalnızca sofralara tat katan bir ürün olmadığına dikkat çekilerek, tarım ve sanayiden istihdama, bölgesel kalkınmadan ekonomiye kadar geniş bir alanda önemli rol oynadığı vurgulandı. Türkiye'de şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının stratejik öneme sahip olduğunun altı çizildi.