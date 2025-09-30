PODCAST CANLI YAYIN

Sağlıkçı alımları başladı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı için düğmeye basıldı.

Giriş Tarihi:
Sağlıkçı alımları başladı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı için düğmeye basıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu da yayımlandı.

6 BİN 445 KADRO HEMŞİRELER İÇİN
15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, hemşire adaylarına ayrıldı. Hemşireler için 5 bin 598'i lisans, 847'si ön lisans olmak üzere 6 bin 445 kadro ayrıldı. KPSS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile bin 809 ilk ve acil yardım teknikeri, bin 370 tıbbi sekreter, 917 röntgen teknikeri alımı yapılacak


SON TARİH 6 EKİM
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Tercihler, 6 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İşçi alımı ilanları ise İŞKUR üzerinden ilerleyen günlerde duyurulacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Kartal'dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Gazze'deki İsrailli esir yakınlarından çağrı! "Saldırıyı sonlandırın"
Trump’ın Gazze planı sonrası Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Beşiktaş'ta Tammy Abraham ve Wilfried Ndidi sakatlandı! Derbi öncesi kötü haber