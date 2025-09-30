Sağlıkçı alımları başladı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı için düğmeye basıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu da yayımlandı.



6 BİN 445 KADRO HEMŞİRELER İÇİN

15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, hemşire adaylarına ayrıldı. Hemşireler için 5 bin 598'i lisans, 847'si ön lisans olmak üzere 6 bin 445 kadro ayrıldı. KPSS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile bin 809 ilk ve acil yardım teknikeri, bin 370 tıbbi sekreter, 917 röntgen teknikeri alımı yapılacak



SON TARİH 6 EKİM

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Tercihler, 6 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İşçi alımı ilanları ise İŞKUR üzerinden ilerleyen günlerde duyurulacak