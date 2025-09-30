PODCAST CANLI YAYIN

Reklam Kurulu'ndan 30 sosyal medya ve YouTube hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine yer verdikleri gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı. Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması durumunda, bu hesapların kalıcı olarak kapatılması gündemde.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi.

Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi. Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi.

Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.

