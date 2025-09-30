İşveren ikinci maaşa katkıda bulunacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, tamamlayıcı emekliliğin, otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısıyla bir dönüşümü olarak tasarlandığını söyledi. "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi"nde konuşan Menteş, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: "Üç önemli katkı kaynağı var burada. Birincisi katılımcı, yani vatandaşlarımız. Bir diğeri işveren, diğeri de devlet katkısı olmak üzere üçlü bir kaynaktan yıllar boyunca elde edilecek tasarrufların vatandaşlarımıza emeklilik döneminde bir refah unsuru olarak planlandığı bir sistem bu. Tasarının, sistemin kıdem tazminatıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok."

SEKTÖR 30 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, geçen yıl sektörü 2 katına çıkarma hedefi koyduklarını vurgulayarak, "2030 için güçlü hedef koyduk. Geçen yıl 26 milyar dolardı, bu yıl sonunda 30 milyar dolar sigortacılık büyüklüğüne ulaşan endüstri olacağız" dedi.



