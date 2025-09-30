İşte 5G'nin özellikleri

Türkiye'nin 16 Ekim'de ihalesini yaparak, 1 Nisan 2026'da tam anlamıyla devreye almayı planladığı 5G teknolojisi, sağlayacağı hız, güvenlik ve verimlilikle birçok alanda değişim ve dönüşümü beraberinde getirecek. 4.5G'ye göre 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak 5G teknolojisi sayesinde filmler dahil büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek, oyunlarda takılmalar devre dışında kalacak, uzaktan ameliyatlar ve sürücüsüz otomobiller hızla yaygınlaşacak, teknolojik tarım, cihazlar arası iletişim gibi imkanlarla verimlilik artacak.