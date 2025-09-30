Altından rekor üstüne rekor! Bu yıl 1.208 dolar yükseldi

Altın yeni haftaya rekor seviyelerle giriş yaptı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim'de gevşemesini sürdüreceğine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan destek bulan ons altın, dün 3 bin 831 dolarla rekor tazeledi.



GRAMDA % 71 ARTIŞ

2024 yılını 2 bin 623 dolardan tamamlayan ons altında yılbaşından bu yana yüzde 46 yükseliş kaydedildi. Yurt içinde de gram altın dün rekorunu yeniledi. Geçen haftayı 5 bin 25 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftanın ilk gününde 5 bin 100 lirayı geçti. 2024 yılını 2 bin 975 liradan tamamlayan gram altında bu yılki yükseliş yüzde 71'e ulaştı. Piyasalarda dün çeyrek altın 8 bin 600, Cumhuriyet altını 35 bin liradan işlem gördü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Ekim'de faiz indirimine gitmesine yüzde 90 ihtimalle bakılırken, Aralık'ta bankanın 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali ise yüzde 63'e geriledi. ABD hükümetinin kapanmasına ilişkin riskler de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Ülkede bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken, varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor. ABD'nin gümrük tarifeleri de ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceği endişeleri yatırımcıların orta vadeli projeksiyonlarında temkinli olmasına neden oluyor.



YENİ ZİRVELER BEKLENİYOR

Bankalar altın tahminlerini revize ediyor. Deutsche Bank, 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin dolara yükseltti. JPMorgan Private Bank Küresel Yatırım Stratejisti Chen Weiheng de 2026 ortasında ons altının 4 bin 50-4 bin 150 dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Societe Generale'in "Emtia Pusulası Analizi" raporuna göre, altın fiyatlarındaki yükseliş tek bir nedene bağlı değil; Fed'in adımları, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güçlü talebi fiyatları yukarı taşıyor.