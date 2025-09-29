PODCAST CANLI YAYIN

Togg'un yeni gözdesi T10F Avrupa'ya açılıyor! İlk durak Almanya

Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg’un yeni modeli T10F’in ilk satış noktası Almanya olacak. Türkiye’de 15 Eylül’de ön siparişe açılan T10F’in bin adetlik kontenjanı ilk gün tükendi. Peki T10F’in özellikleri neler? Ödeme seçenekleri nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Togg'un yeni gözdesi T10F Avrupa'ya açılıyor! İlk durak Almanya

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Satışa sunulduğu ilk günden bu yana büyük ilgi gören Togg, şimdi rotasını Avrupa'ya çeviriyor. Markanın Avrupa'daki ilk durağı ise Almanya olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

600 ARAÇ BU YIL TESLİM EDİLECEK

Togg, fastback sedan modeli T10F'yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi. İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

YENİ MODEL GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE PLANA ÇIKTI

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model T10F ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİDE ÖNE ÇIKIYOR

Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak yüksek güvenlik standartlarını kanıtlayan Togg T10F, global pazarda dikkat çeken bir konumda yer alıyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonlarıyla 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten model, iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcılara geniş bir menzil yelpazesi sunuyor: 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km'ye kadar menzil sağlanıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryalar yalnızca 28 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabiliyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

T10F'in donanım listesinde ise gelişmiş sürücü destek sistemleri, yedi hava yastığı, çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat asistanı ve otomatik park desteği gibi ileri teknolojiler yer alıyor. Bu özellikler, aracı hem güvenlik hem de konfor açısından sınıfında iddialı hale getiriyor.

FİYATLANDIRMA VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg T10F, pazara üç teknik varyant ve iki donanım paketiyle sunuluyor:

V1 RWD Standart Menzil: 1.860.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.170.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.345.000 TL

V2 donanım seviyesi için bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan özel finansman kampanyaları da mevcut.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bireysel müşteriler için öne çıkan bazı kredi seçenekleri şunlar:

200.000 TL kredi, %0 faizle, 12 ay vade, aylık 16.667 TL ödeme

1.500.000 TL kredi, %2,89 faizle, 48 ay vade, aylık 67.921 TL ödeme

1.000.000 TL kredi, %2,79 faizle, 48 ay vade, aylık 44.278 TL ödeme

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Kurumsal müşterilere ise şu seçenekler sunuluyor:

200.000 TL kredi, %0 faizle

1.750.000 TL kredi, %2,99 faizle, 48 ay vade, aylık 71.054 TL ödeme

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"