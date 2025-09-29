Togg'un yeni gözdesi T10F Avrupa'ya açılıyor! İlk durak Almanya
Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg’un yeni modeli T10F’in ilk satış noktası Almanya olacak. Türkiye’de 15 Eylül’de ön siparişe açılan T10F’in bin adetlik kontenjanı ilk gün tükendi. Peki T10F’in özellikleri neler? Ödeme seçenekleri nasıl? İşte detaylar...
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Satışa sunulduğu ilk günden bu yana büyük ilgi gören Togg, şimdi rotasını Avrupa'ya çeviriyor. Markanın Avrupa'daki ilk durağı ise Almanya olacak.
600 ARAÇ BU YIL TESLİM EDİLECEK
Togg, fastback sedan modeli T10F'yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi. İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek.
YENİ MODEL GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE PLANA ÇIKTI
Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model T10F ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.
Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.
GÜVENLİK VE TEKNOLOJİDE ÖNE ÇIKIYOR
Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak yüksek güvenlik standartlarını kanıtlayan Togg T10F, global pazarda dikkat çeken bir konumda yer alıyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonlarıyla 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten model, iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcılara geniş bir menzil yelpazesi sunuyor: 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km'ye kadar menzil sağlanıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryalar yalnızca 28 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabiliyor.
T10F'in donanım listesinde ise gelişmiş sürücü destek sistemleri, yedi hava yastığı, çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat asistanı ve otomatik park desteği gibi ileri teknolojiler yer alıyor. Bu özellikler, aracı hem güvenlik hem de konfor açısından sınıfında iddialı hale getiriyor.
FİYATLANDIRMA VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ
Togg T10F, pazara üç teknik varyant ve iki donanım paketiyle sunuluyor:
V1 RWD Standart Menzil: 1.860.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.170.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.345.000 TL
V2 donanım seviyesi için bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan özel finansman kampanyaları da mevcut.
Bireysel müşteriler için öne çıkan bazı kredi seçenekleri şunlar:
200.000 TL kredi, %0 faizle, 12 ay vade, aylık 16.667 TL ödeme
1.500.000 TL kredi, %2,89 faizle, 48 ay vade, aylık 67.921 TL ödeme
1.000.000 TL kredi, %2,79 faizle, 48 ay vade, aylık 44.278 TL ödeme
Kurumsal müşterilere ise şu seçenekler sunuluyor:
200.000 TL kredi, %0 faizle
1.750.000 TL kredi, %2,99 faizle, 48 ay vade, aylık 71.054 TL ödeme