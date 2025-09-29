Togg'un yeni gözdesi T10F Avrupa'ya açılıyor! İlk durak Almanya

Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak yüksek güvenlik standartlarını kanıtlayan Togg T10F , global pazarda dikkat çeken bir konumda yer alıyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonlarıyla 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten model, iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcılara geniş bir menzil yelpazesi sunuyor: 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km'ye kadar menzil sağlanıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryalar yalnızca 28 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabiliyor.

T10F'in donanım listesinde ise gelişmiş sürücü destek sistemleri, yedi hava yastığı, çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat asistanı ve otomatik park desteği gibi ileri teknolojiler yer alıyor. Bu özellikler, aracı hem güvenlik hem de konfor açısından sınıfında iddialı hale getiriyor.

FİYATLANDIRMA VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg T10F, pazara üç teknik varyant ve iki donanım paketiyle sunuluyor:

V1 RWD Standart Menzil: 1.860.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.170.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.345.000 TL

V2 donanım seviyesi için bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan özel finansman kampanyaları da mevcut.